Almanya'nın doğusunda Müslüman düşmanı söylemlere destek yüzde 41,6'ya çıktı - Son Dakika
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Almanya'nın doğusunda Müslüman düşmanı söylemlere destek yüzde 41,6'ya çıktı

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Almanya\'nın doğusunda Müslüman düşmanı söylemlere destek yüzde 41,6\'ya çıktı
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Leipzig Üniversitesi'nin 2026 Otoriterlik Araştırması, Almanya'da 'Müslüman düşmanı' söylemlere desteğin yüzde 34,1'e yükseldiğini ortaya koydu. Almanya genelindeki oran 2024'te yüzde 33,2, 2002'de yüzde 26,5 iken doğu eyaletlerinde 2026'da yüzde 41,6 olarak ölçüldü.

Almanya'da yapılan bir araştırmada, ülkede "Müslüman düşmanı" söylemlere verilen desteğin arttığı ortaya konuldu.

Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan "2026 Leipzig Otoriterlik Araştırması - Otoriterliğin Durdurulamaz Yükselişi" başlıklı araştırmaya ilişkin Berlin'de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Prof. Dr. Oliver Decker ve Dr. Ayline Heller, araştırmanın detaylarını paylaştı.

Almanya'da 16 Mart-3 Haziran 2026 tarihlerinde 2 bin 507 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 34,1'i "Müslüman düşmanı" söylemlere destek verdi. Bu oran 2002'de yüzde 26,5, 2024'te de yüzde 33,2 olarak açıklanmıştı.

Ülkenin doğu eyaletlerinde bu oran 2024'e göre 3,4 puan artarak 2026'da yüzde 41,6'ya yükseldi.

Batı eyaletlerinde ise 2024'te "Müslüman düşmanı" söylemleri destekleyenlerin oranı yüzde 32 olurken, bu oran 2026'da yüzde 32,2'ye çıktı.

Almanya genelinde yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı 2026'da yüzde 19,9 olurken, bu oran batı eyaletlerinde yüzde 18, doğu eyaletlerinde yüzde 27,7 olarak ölçüldü.

2024'te yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı ülke genelinde yüzde 21,8 olarak kaydedilmişti.

Araştırmada yabancı düşmanı söylemleri destekleyenlerin oranı erkeklerde yüzde 20,9, kadınlarda ise yüzde 19,1 çıktı.

Yabancı düşmanı söylemlere destek verenlerin oranı en fazla yüzde 45,5 ile sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi seçmenlerinde görülürken, bu oran Hür Demokrat Parti (FDP) seçmenlerinde yüzde 19,5 oldu.

Hükümette yer alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin seçmenlerinin yüzde 17'sinin ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) seçmenlerinin yüzde 14,2'sinin yabancı düşmanı söylemlere destek vermesi dikkati çekti.

Araştırmada "bütünlüklü sağcı dünya görüşüne sahip olanlar" olarak nitelenen ve sağcı düşüncenin farklı unsurlarının çoğunu destekleyenlerin oranı ise arttı.

Almanya genelinde "bütünlüklü sağcı dünya görüşüne sahip olanların" oranı 2024'e göre 2026'da 2,4 puan artarak yüzde 6,9'a yükseldi. Doğu eyaletlerinde bu oran yüzde 8,5 olurken, batı eyaletlerinde yüzde 6,5 çıktı.

Almanya'daki demokrasiye yönelik memnuniyetsizlik arttı

Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 33,3'ü ülkede demokrasinin işleyişinden memnun olduğunu belirtti.

Bu oran 2022'de yüzde 57,7, 2024'te yüzde 42,3 çıkmıştı.

Batı eyaletlerinde Almanya'da demokrasinin işleyişinden memnun olanların oranı 2026'da yüzde 36, doğu eyaletlerinde yüzde 22,8 oldu.

Genel olarak "demokrasi düşüncesine destek verenlerin" oranı da ülke genelinde yüzde 89,3'e geriledi ve ilk kez yüzde 90'ın altına düştü.

Doğu eyaletlerinde demokrasi fikrine destek verenlerin oranı yüzde 85,7 olurken, batı eyaletlerinde yüzde 90,2 olarak kaydedildi.

Diğer taraftan, diktatörlüğü onaylayan söylemlere destek arttı.

"Aşırı sağcı otoriter bir diktatörlüğü destekleyenlerin" oranı 2024'e göre 1,8 puan artarak 2026'da yüzde 4,2'ye yükseldi??????. Bu oran doğu eyaletlerinde yüzde 6 olurken batı eyaletlerinde yüzde 3,8 ölçüldü.

Araştırmaya katılanlar arasında "Ulusal çıkarlar gereği belirli koşullarda diktatörlük daha iyi bir yönetim biçimidir" söylemine kısmen veya tamamen destek verenlerin oranı yüzde 22,6 oldu.

Kaynak: AA
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