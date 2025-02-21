Almanya'nın Karanlık Geçmişi: Neo-Nazi Cinayetleri - Son Dakika
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Almanya'nın Karanlık Geçmişi: Neo-Nazi Cinayetleri

TRT World, Almanya'daki ırkçı cinayetler ve devletteki suskunluk üzerine bir belgesel yayınlıyor.

21.02.2025 14:46
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TRT World, Avrupa'nın geçmişindeki karanlık noktaları ve bugüne uzanan ırkçı şiddet dalgasını belgeselle ele alıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'da aşırı sağ tehdidi, devletin bu saldırılar karşısındaki sessizliği ve örtbas edilen gerçekleri yeniden tartışmaya açan "Neo-Nazi Cinayetleri" belgeseli, yarın izleyiciyle buluşacak.

TRT World Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Departmanı tarafından hazırlanan belgesel, Almanya'daki ırkçı cinayetlerin perde arkasını, istihbarat bağlantılarını ve "suskunluk duvarını" inceliyor.

Almanya'daki derin yapılar ve "NSU Cinayetleri" masaya yatırılıyor

Hanau'da 9 kişinin katledildiği ırkçı saldırının yıl dönümünde yayınlanan belgeselin ilk bölümünde, yetkililerin görmezden geldiği katliam ve Almanya'nın en büyük siyasi skandallarından biri haline gelen "NSU Cinayetleri" masaya yatırılıyor.

Aşırı sağ tehdidinin büyüdüğü Avrupa'da yetkililerin bu duruma gözlerini kapatması ya da sürecin parçası haline getirilmesi tartışılırken, belgesel Almanya'daki aşırı sağ tehdidini ve derin yapıları gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

Belgeselde, "2000-2006 yılları arasında 8'i Türk, 10 kişiyi hedef alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü, sadece bir grup aşırı sağcının işi miydi, yoksa daha büyük bir planın parçası mı?", "Cinayetler neden 'mafya hesaplaşması' olarak yansıtıldı?", "Alman istihbaratının, NSU üyeleriyle bağlantısı var mıydı?", "NSU'nun işlediği cinayetler sonrası soruşturmalar neden yıllarca yanlış yönlendirildi?", "Halit Yozgat cinayetinde olay yerinde bulunan istihbarat ajanı Andreas Temme neden korundu?", "Alman devleti, NSU dosyalarını neden 120 yıl boyunca gizli tutma kararı aldı?" ve "Gerçek failler yakalandı mı, yoksa korunanlar hala aramızda mı?" gibi sorulara yanıt aranıyor.

Belgesel, adaletin engellenme çabalarını açığa çıkarıyor

TRT World, "Neo-Nazi Cinayetleri" ile Almanya'daki ırkçı şiddeti, devletin bu saldırılarla ilişkisini ve adaletin engellenme çabalarını açığa çıkarıyor.

Uluslararası arenada ses getirmesi beklenen "Neo-Nazi Cinayetleri: NSU" belgeseli, 22 Şubat'ta Türkiye saatiyle 8.30, 15.30 ve 23.30'da TRT World ekranlarında ve TRT World'un YouTube kanalından izlenebilecek.

Ayrıca belgesel kısa bir süre sonra TRT'nin Türkçe kanalları ile tabii platformunda da yayınlanacak.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Belgesel, Almanya, Güncel, Dünya, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın Karanlık Geçmişi: Neo-Nazi Cinayetleri - Son Dakika

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