Almanya, Rus hibrit saldırılarına karşı yeni casuslık ve sabotaj önlemleri aldı

Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi, Almanya'nın Rusya'nın hibrit saldırılarının hedefi olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyinin Başbakan Friedrich Merz başkanlığında toplandığını belirtti.

Kornelius, toplantıda başta Rusya'nın hibrit saldırıları olmak üzere çeşitli güvenlik tehditlerinin ele alındığını ve casusluk ile sabotaja karşı yeni önlemler alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Leipzig'de 4 Ağustos'ta gerçekleştirilen Rusya kaynaklı hibrit saldırı girişiminin ardından bu tür tehditlerin yeniden kapsamlı şekilde değerlendirildiğine dikkati çeken Kornelius, "Almanya, Rusya'nın hibrit saldırılarının hedefi olmaya devam edeceğini varsayıyor." ifadelerini kullandı.

Kornelius, Konseyin ayrıca hükümetin gelecekte olası hibrit saldırılara nasıl karşılık vereceğine ilişkin çalışmalarını sürdürme kararı aldığına işaret ederek, "Toplantıda hibrit tehditlere karşı hazırlanan eylem planı kapsamında daha önce kararlaştırılan önlemlerin uygulanma durumu da ele alındı. Ayrıca casusluk ve sabotaja karşı yeni adımlar atılması ile kritik altyapının korunmasının güçlendirilmesi kararlaştırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Konsey toplantısında ayrıca kritik ham maddelerin daha çeşitli kaynaklardan ve dayanıklı tedarik zincirleri üzerinden temin edilmesini sağlayacak önlemler kararlaştırıldığını kaydeden Kornelius, hükümetin bu amaçla Ham Madde Politikası Eylem Planı kapsamında Ham Madde Fonu'nu merkezi bir destek aracı olarak oluşturduğunu belirtti.