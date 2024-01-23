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Almanya, Ukrayna'ya 6 Sea King Mk41 tipi helikopter sağlayacak - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'ya 6 Sea King Mk41 tipi helikopter sağlayacak

Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 6 Sea King Mk41 tipi çok amaçlı helikopter sağlayacağını duyurdu. Ayrıca, helikopterlerin yanı sıra uçuş ve teknik eğitim desteği de sağlanacak. Teslimatın 2024 ikinci çeyreğinden sonra gerçekleşeceği belirtildi.

Almanya, Ukrayna\'ya 6 Sea King Mk41 tipi helikopter sağlayacak
23.01.2024 - 23:25,
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Almanya'nın Ukrayna'ya 6 Sea King Mk41 tipi çok amaçlı helikopter sağlayacağı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, "Ramstein" formatında çevrim içi düzenlenen 18'inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldığı belirtildi.

Bu yıl Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini artıracağı ifade edilen açıklamada, Alman ordusunun stoklarından Ukrayna'ya 6 Sea King Mk 41 tipi çok amaçlı helikopter ve yedek parça paketinin verilmesinin yanı sıra uçuş ve teknik eğitim desteği de sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, teslimatın 2024 ikinci çeyreğinden sonra mümkün olacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Sea King'in Ukraynalılara Karadeniz üzerindeki keşiflerden asker taşımaya kadar pek çok alanda yardımcı olacak sağlam bir helikopter olduğunu belirterek, Almanya'nın Ukrayna'ya ilk kez bu türden bir teslimat yapacağı bilgisini paylaştı.

Pistorius, Ukrayna halkının ve altyapısının korunması için hava savunmasının en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Savunma üretiminde de daha fazla hıza ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Pistorius, 2024'de de 10 bin Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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