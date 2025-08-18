Almanya: Ukrayna'ya Asker Gönderme İhtimali Uzak - Son Dakika
Almanya: Ukrayna'ya Asker Gönderme İhtimali Uzak

18.08.2025 18:51
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Ukrayna'ya asker gönderme olasılığının şu anda çok uzak olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, olası güvenlik garantileri kapsamında Ukrayna'ya asker gönderme ihtimaline ilişkin, "Bence şu anda bu çok uzak bir ihtimal." dedi.

Wadephul, konuk olduğu "Table Today" isimli podcastte Washington'da yapılacak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da barışa ne kadar yakın olunduğu sorulan Wadephul, bunu henüz yanıtlamanın mümkün olmadığını ancak yapılan görüşmelerin önemli olduğunu söyledi.

Wadephul, Washington'da bugün yapılacak görüşmelere "temkinli bir iyimserlik" içerisinde baktığını dile getirerek, önce çatışmaların sona erdirilmesi, ardından da ciddi müzakerelerin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kendi topraklarından feragat etmeye hazır olup olmadığı konusuna Ukrayna'nın karar verebileceğini belirten Wadephul, müzakerelerde Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü pozisyonda olması için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı.

Wadephul, Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlanması gerektiğini yineleyerek, bu konuda Washington'dan olumlu sinyaller aldıklarını kaydetti.

Alman askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin olup olmadığı sorusuna Wadephul, "Bence şu anda bu çok uzak bir ihtimal." dedi.

Wadephul, Ukrayna'da asker bulundurmanın kendilerini zorlayacağını belirterek, halihazırda Ukrayna'yı askeri açıdan desteklediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek, daha sonra Avrupalı liderlerin de dahil olmasıyla geniş katılımlı bir görüşme gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

