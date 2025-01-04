Almanya ve Fransa'dan Suriye Ziyareti - Son Dakika
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Almanya ve Fransa'dan Suriye Ziyareti

Baerbock, Şam'da yeni hükümetle görüşerek çeşitlilik çağrısında bulundu.

04.01.2025 17:38
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ŞAM, 4 Ocak (Xinhua) -- Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'nin başkenti Şam'da basın toplantısı düzenledi, 3 Ocak 2025.

Baerbock, Ahmed Şara liderliğindeki Suriye'nin geçici yönetimiyle üst düzey görüşmelerde bulunmak üzere cuma günü Şam'a geldi.

Fransa ve Almanya dışişleri bakanları cuma günü Şam'a yaptıkları ziyarette Suriye'nin yeni geçici hükümetini çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimsemeye çağırdı. Bu ziyaret eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aralık ayında iktidardan düşmesinden bu yana Avrupa'dan yapılan ilk diplomatik ziyaret oldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Esad'ı deviren koalisyona liderlik eden ve şu anda Suriye'nin başkentini kontrol eden Suriye'nin fiili lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Barrot, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransa ve Almanya tüm çeşitliliğiyle Suriye halkının yanındadır" ifadelerini kullandı. Barrot, bölgesel istikrarın sağlanması için "barışçıl bir geçiş" çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Monsef Memari/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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