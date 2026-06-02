Almanya'ya Göçün 65. Yılı Paneli

02.06.2026 14:24
Berlin'de düzenlenecek panel, Türk ailelerinin göç sürecini ele alacak ve diyalog oluşturacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Berlin Başkonsolosluğu, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğiyle düzenlenecek " Almanya'ya Göçün 65. Yılında Ailenin Dönüşümü ve Geleceği" paneli, 6 Haziran Cumartesi günü Berlin'de gerçekleştirilecek.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, Almanya'ya iş gücü göçünün 65. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, göçün, aile kurumu üzerindeki etkileri tarihsel, sosyolojik, kültürel ve dijital boyutlarıyla ele alınacak.

Berlin YEE'de gerçekleştirilecek panel, Berlin'deki Türk toplumunun göç deneyimine aile ekseninden ışık tutmayı amaçlıyor.

Programda, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek, Almanya'daki Türk ailelerinin 65 yıllık dönüşüm sürecini değerlendirecek.

Panelde, göçün ilk yıllarından bugüne kadar aile yapısında yaşanan değişimler kapsamlı şekilde tartışılacak.

Misafir işçilikten kalıcı yerleşime uzanan süreç ve işçi ailesinden diaspora ailesine dönüşümün ele alınacağı programda ekonomik dönüşümün aile yaşamına etkileri, kuşaklar arası farklılıklar, değerlerin kuşaklar arası aktarımı, kültürel normların dönüşümü ve ebeveynlik modellerindeki değişimler masaya yatırılacak.

Dijital çağın, aile ilişkilerine etkileri ve dijitalleşmenin kimlik ve kültür aktarımına etkileri değerlendirilecek.

Yeni göç dalgalarının ortaya çıkardığı toplumsal dinamikler ve diaspora ile ilişkiler çerçevesinde ortak bir geleceğin nasıl şekillendirilebileceği de tartışılacak.

Almanya'daki Türk toplumunun aile yapısına ilişkin geçmiş deneyimlerle, güncel gelişmeleri bir araya getirecek panelin, akademik çevreler ile sivil toplum arasında önemli bir diyalog zemini oluşturması bekleniyor.

Kaynak: AA

