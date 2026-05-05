Almina Ağaoğlu için taziye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden öğrenci Almina Ağaoğlu için rahmet diledi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Kahramanmaraş'taki menfur saldırıda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Almina Ağaoğlu evladımızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimiz ile olaydan etkilenen ailelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun."