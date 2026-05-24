Almus Barajı Doldu, Su Baskınları Yaşandı

Tokat'ın Almus ilçesindeki yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj gölünde dolusavaktan su tahliyesi devam ediyor.

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolmasının ardından ilçe genelinde su baskınları meydana geldi, bazı alanlar su altında kaldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, Almus Baraj Gölü'nün çevresinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

AFAD ve jandarma ekipleri, baraj gölünün etrafında güvenlik tedbiri aldı, bazı bölgelere giriş ve çıkışlar yasaklandı.