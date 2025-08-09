Almus Barajı\'nda Dev Yayın Balığı Avlandı

Almus Barajı'nda, 153 santimetre uzunluğunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.
Almus Barajı Süleyman Arslan Parkı mevkisinde, Cengiz Yeter tarafından oltayla 153 santimetre uzunluğunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.
Yeter, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun uğraşılar sonucunda yakaladığım balığı, temizledikten sonra parçalara ayırarak, derin dondurucuda muhafaza edip ailem ile birlikte tüketeceğim" dedi.
