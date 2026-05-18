Almus Barajı'nda Su Seviyesi Yeniden Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almus Barajı'nda Su Seviyesi Yeniden Yükseldi

Almus Barajı\'nda Su Seviyesi Yeniden Yükseldi
18.05.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almus Baraj Gölü'ndeki su seviyesi son yağışlarla artarak Malkayası'nın tekrar sular altında kalmasını sağladı.

TOKAT'ın Almus ilçesinde tarımsal sulama, elektrik üretimi ve kafes balıkçılığında kullanılan Almus Baraj Gölü'nün su seviyesi, son yağışlarla birlikte yeniden yükseldi. Geçen yıl eylül ayında suların çekilmesiyle karayla birleşen ve yürüyerek ulaşılan 'Malkayası' mevkisi tekrar su altında kaldı.

Almus ilçesinde 52 yıldır bölge tarımına ve ekonomisine yön veren Almus Baraj Gölü, geçen yılın sonbahar döneminde ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı. 18 Eylül 2025'te su seviyesi yaklaşık 10 metre düştü, kıyıdan 150 metre çekildi. Daha önce sadece teknelerle ulaşılabilen ve 'Malkayası' olarak bilinen kayalık bölge karayla birleşti ve vatandaşlar bölgeye yürüyerek gitmeye başladı.

Bölgede son aylarda etkili olan kuvvetli yağışlarla birlikte baraj gölünün su seviyesi hızla yükseldi. Barajdaki doluluk oranının artmasıyla birlikte, Malkayası yeniden suların altında kaldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almus Barajı'nda Su Seviyesi Yeniden Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın: 1 ölü, 6 yaralı
Esenyurt’ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada Esenyurt'ta yıkım sırasında binanın çöktüğü anlar kamerada
Şişli’de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı’nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık Bakan Uraloğlu: Arnavutköy-Halkalı Hattı'nda test ve devreye alma çalışmalarında sona yaklaştık
Bursa’da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada

10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 10:55:42. #7.13#
SON DAKİKA: Almus Barajı'nda Su Seviyesi Yeniden Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.