Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor

Tokat\'ın Almus ilçesinde grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor

Tokat'ın Almus ilçesinde, Almus Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından grup yollarında bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tozanlı grup yolunda tamamlanan onarım çalışmalarının ardından sol sahil grup yolunda da onarım çalışmalarına başlandı. İlçe çıkışından Gümeleönü köyüne kadar olan bölümdeki onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar bitirilmesi planlanıyor. Kaymakam Emre Çömen, vatandaşların daha kaliteli ve güvenli yolları kullanmalarını sağlamak amacıyla ekiplerin tüm gücüyle çalıştığını belirtti ve bayram döneminde trafiğin yoğun olacağı uyarısında bulundu.

04.06.2024 19:27
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Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor.

Almus Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından geçen hafta onarımı için başlatılan Tozanlı grup yolunda bakım çalışmaları tamamlandı.

İlçeyi köy ve beldelere bağlayan sol sahil grup yolunda da onarım çalışmalarına başlandı.

Yapılan planlamaya göre ilçe çıkışından Gümeleönü köyüne kadar olan bölümde onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar bitirilmesi planlanıyor.

Kaymakam Emre Çömen, yaptığı açıklamada, ekiplerinin tüm güçleri ile grup yollarını bayrama yetiştirmeye çalıştığını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha güvenli şekilde yolları kullanmalarıdır. Bu arada bayram nedeniyle trafiğin çok yoğun olacağı bu dönemde sürücülerimizin daha dikkatli araç kullanmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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