Alpargün Apartmanı Davası: Yerel Mahkeme Müebbette Israrlı, Başsavcılık "300 Yılda Bir Görülen Afetti" Diyerek İndirim İstedi

02.02.2026 15:38  Güncelleme: 16:47
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e verilen cezanın fazla olduğunu belirterek itiraz etti. Başsavcılık, depremin doğasının bilincinde olan Alpargün'ün 'bilinçli taksirle' hareket ettiğini savundu. Dava, 20 Nisan'da tekrar görülecek.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı davasında, müteahhit Hasan Alpargün'e, "olası kast"tan verilen 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasını fazla bularak itiraz etti. Başsavcılık, "depremin 250-300 yılda bir gerçekleşen afetsel nitelikte deprem olduğu, bilirkişi raporunda tespit edilen eksikliklerin, sanığın 'bilinçli taksirle' hareket ettiğini gösterdiğini" iddia etti. Yerel Mahkeme'nin, "muhtemel neticeyi bilip, olursa olsun diyerek hareket ettiği" kanaatine vardığı sanık Alpargün, 20 Nisan'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde hakim karşına çıkacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremde, Adana'nın Çukurova ilçesindeki 14 katlı Alpargün Apartmanı "kum yığını"na dönerken 96 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e, "olası kast" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.

Yerel Mahkeme: "Depremde yıkıma, can kaybına yol açacağını bilebilecek durumdaydı"

Mahkeme, bilirkişi raporlarına dayanarak, "projeyle uygulama arasında 100–150 cm'yi bulan kolon kaymaları bulunduğu, malzeme kalitesinin ve donatı detaylandırmasının da yetersiz olduğu, sanığın belirtilen eksikliklerin bir depremde yıkıma ve can kaybına yol açacağını bilebilecek durumda bulunduğu kanısına varmış, buna rağmen sanığın bu duruma kayıtsız kaldığı, fenni mesul olarak denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, gerekli önlemleri almadığı ve gerektiğinde yeniden imalat yaptırmadığı; bu nedenle muhtemel neticeyi göze alıp kabullendiği" sonucuna varmıştı. Sanık hakkında indirim hükümlerini de uygulamayan Mahkeme, Yargıtay içtihatları ve doktrindeki Frank formülüne de atıf yaparak, sanığın "olursa olsun" diyerek hareket ettiğini kaydetmişti.

İstinaf cezanın bozulmasını isterken, yerel mahkeme aynı kararını tekrar verdi.

Başsavcılık: "6 Şubat depremi 250-300 yılda bir gerçekleşen afettir"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başsavcılık sanık Alpargün'e "olası kast" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verilmesine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 günü saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin 250-300 yılda bir gerçekleşen afetsel (12. derece) nitelikte deprem olduğu, hükme esas alınan bilirkişi raporunda tespit edilen eksikliklerin sanığın 'bilinçli taksirle' hareket ettiğini gösterdiği, binanın yapılış tarihi (1994) itibarıyla sanığın 'kasten öldürme' suçunun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngördüğüne yönelik bir kabulün dosya kapsamına uygun olmadığından cihetle suç vasfında yanılgıya düşülerek sanık hakkında 'olası kast' hükümleri uygulanarak fazla ceza tayini, kabule göre de 'olası kast'la öldürmek suçuna teşebbüsün mümkün olmadığı, sanığın meydana gelen neticeden sorumlu olacağı dikkate alındığında; sanığın katılan Dürdane Turhan'a yönelik eylemi açısından 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan hüküm kurulması gerekirken 'olası kastla öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm kurulması, dosya kapsamına ve kanuna aykırı görüldüğünden kararın sanık lehine bozulması kamu adına talep olunur."

"'Olası kastı' savunmaya devam edeceğiz"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Adana Şube Başkanı ve müşteki avukatlarından Baran Taygun Metin. süreci şöyle değerlendirdi:

"Gerekçesiz, bağlantısız ve dosya içindeki gerçeklerle, sanığın ikrarını yok sayarak, sanığın 'yüksek mühendis' olduğu gerçeğini dışlayarak, baştan savma hazırlanmış bu itiraz dilekçesini kabul mümkün değildir. Savcılık genel geçer ifadelerle 'bilinçli taksir' talep etmiş, suçu ise '250-300 yılda bir gerçekleşen nitelikte bir afet niteliğinde olan deprem'e atmıştır. Sanığın 'belediyeden gelenler çay içer giderdi' beyanını görmezden gelmiş, hem müteahhit hem de TUS oluşunu, kontrol ve denetim mekanizmalarını bilinçli şekilde yok ederek, en yüksek kar amacıyla hareket ettiğini görmek istememiştir. Sanık aklayan, sermaye koruyan bir itiraz dilekçesi ile karşı karşıyayız. Bölge Adliye Mahkemesi'nde daha önce yaptığımız gibi 'olası kastı' savunmaya devam edeceğiz."

Duruşma, 20 Nisan'da İstinaf Mahkemesi'nde görülecek

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile sanık avukatının istinaf başvurusu üzerine dosyayı tekrar inceledi. Edinilen bilgiye göre, sanık Hasan Alpargün, 20 Nisan'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde hakim karşına çıkacak.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahkeme, Güncel, Adana, Son Dakika

