Alpaslan'da 152 Yıllık Ramazan Geleneği - Son Dakika
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Alpaslan'da 152 Yıllık Ramazan Geleneği

Amasya'nın Alpaslan köyünde 152 yıllık 'Sepet sallama' geleneği devam ediyor, çocuklar mutlu oluyor.

15.03.2025 20:35
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Amasya'nın Alpaslan köyündeki 152 yıllık Ramazan geleneği: "Sepet sallama"

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde Ramazan ayında çocukları sevindiren "Sepet sallama" geleneği 152 yıldır yaşatılıyor.

Ramazan ayının ortasında yapılan iftarın ardından lambaların aydınlattığı sokakları dolaşan çocukların taşıdığı sepet ile poşetlere evlerden ve dükkanlardan büyükleri tarafından hediyeler konuluyor. Böylece çocuklara Ramazan sevinci ve paylaşma kültürü aşılanıyor. Bu yıl da çocuklar renkli geleneğin keyfini çıkardı. Alpaslan İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin öncülüğünde çalınan davul ve zurna eşliğinde köydeki genci, yaşlısı herkes yöresel oyunlarla etkinliğe renk kattı.

"Atalarımızdan bizlere kalan 152 yıllık bir miras"

Çocukluğunda kendilerinin de köyü dolaşıp hediye topladığı bu geleneğin Ramazan'ın ortasında uygulandığını anlatan 57 yaşındaki Ziya Ahmet Celep, "Çocuklar ellerinde sepetleriyle, poşetleriyle ev ev, dükkan dükkan gezerek elma, yumurta, çikolata ve şeker gibi şeyleri toplayıp paylaşıyor. Atalarımızdan bizlere kalan 152 yıllık bu mirası yaşatarak bizden sonraki nesillere de aktarıp bu geleneğin yaşatılmasına uğraşıyoruz" dedi.

Tarım ve hayvancılıkla geçimin sağlandığı köyde eskiden tek katlı evlerin çatısından sarkıtılan sepetlere hane sahiplerinin hediyelik yiyecek eklediğini, şimdilerde bu geleneğin daha çok çocukların sevdiği kek, çikolata, şeker, meyve suyu ve ceviz gibi yiyeceklerin sepetle poşetlere konulmasıyla yaşatıldığına değinen köy muhtarı Harun Zorlu da, bu geleneğin ilçedeki 63 köy arasında sadece kendi köylerinde uygulandığını söyledi.

Sepet sallayan çocuklardan Nazlı Kurt, "Ninelerimizin, dedelerimizin bizden önce yaptığı bu geleneksel etkinliği devam ettiriyoruz. Biz yaşlıları ziyaret ettikçe yaşlılarımız daha fazla mutlu olacaktır" diye konuştu. Muhammet Emin Çelik ise, "Sepetlerimizi sallıyoruz, insanlar bizlere şeker veriyor. Öğretmenlerimiz de bize yardım ettiler. Öbür poşetimi de doldurmaya başladım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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