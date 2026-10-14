Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti, ölüm haberini Bora Gencer duyurdu - Son Dakika
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Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti, ölüm haberini Bora Gencer duyurdu

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Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti, ölüm haberini Bora Gencer duyurdu
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Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçılarından Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. 'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' şarkılarıyla tanınan sanatçının vefatını müzisyen Bora Gencer sanal medya hesabından duyurdu.

SANATÇI Alpay Nazikioğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. 'Fabrika Kızı', 'Eylül'de Gel' şarkılarıyla bilinen sanatçının ölüm haberini müzisyen Bora Gencer sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçılarından Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. 'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi şarkılarıyla bilinen sanatçının vefat haberini müzisyen Bora Gencer sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gencer, sanatçının fotoğrafını paylaşarak 'Eylül'de Gel' dedi Ekim'de gitti.Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim" cümlelerini kullandı.

ALPAY NAZİKİOĞLU

Sanatçı Alpay Nazikioğlu, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Ankara'da bitirdi.Lisede futbola ilgi duyan Nazikioğlu, Ankara Demirspor'da futbol oynamaya başladı. Ardından da Gençlerbirliği'nde profesyonel futbol hayatını sürdürdü. Bir süre sonra da Genç Milli Futbol Takımı'na seçildi.Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenimini tamamladı.

EYLÜL'DE GEL, FABRİKA KIZI

Nazikioğlu, üzikal kariyerine 1960'larda başladı. Romantik folk ve rock tarzında deneysel müzikler yaptı, 1964'te kendi grubunu kurdu. Üç Hürel grubuyla müzik çalışmaları yaptı. Birçok Fransız Chanson 'unun ve İtalyan Napoliten'lerinin aranjmanlarını Türkçeye uyarlayarak seslendiren Nazikioğlu 'Kara Tren', 'Eylül'de Gel' ve 'Fabrika Kızı' gibi şarkılarla tanındı.

Kaynak: DHA
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