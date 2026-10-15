Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi yarın Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek

Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi yarın Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek. Kızı Zeynep Nazikioğlu'nun açıklamasına göre cenaze, Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Türk pop ve romantik folk müziğinin usta isimlerinden şarkıcı ve besteci Alpay Nazikioğlu'nun cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.
Alpay'ın kızı Zeynep Nazikioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının vefatından duydukları derin üzüntüyü dile getirdi.
Nazikioğlu, şunları kaydetti:
"Babam Alpay Nazikioğlu'nu, bir tanemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Harika bir ömür yaşadı ve yaşattı. Cenazesi, 16 Ekim Cuma günü Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek."
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?