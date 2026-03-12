Alper Gezeravcı BTÜ'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) düzenlenen "BTÜ Konuşmaları" programında öğrencilerle bir araya geldi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan Yerleşkesi'nde öğrencilerle buluşan Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında 22 gün süren uzay yolculuğunu ve Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefleri anlattı.

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay hedeflerinin sadece dünya yörüngesiyle sınırlı olmadığını ve 2027 yılında aya erişme hedefinin bulunduğunu belirterek "Bunu başarabilmiş şu an dünyada sadece 5 ülke var. Bizim hedefimiz 6'ncı ülke olmak." ifadesini kullandı.

Üstlendiği bu görevin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Siz değerli kardeşlerimize ilham olacak bir görev icra ettik. Bu işin merkezinde olan sizlersiniz. Başarıyı emsal almak varken başarısızlığa bakmayın. Sizden daha iyi potansiyel yok. Kimsenin potansiyelinizi küçümsemesine izin vermeyin. Özgüveninizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Bu bir hikayenin başlangıcıydı, bir yere varış hikayesi değil. Bundan sonra bu hikayeyi sizler yazacaksınız. Milyarlarca insan milyarlarca adım atarken, bir annenin en değerli adımı evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türk evladının uzaydaki ilk adımıdır."

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, rektör yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, Rektör Çağlar'ın Gezeravcı'ya plaket takdimiyle sona erdi.