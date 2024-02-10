Alper Gezeravcı, yeğeniyle buluştuğu anı paylaştı - Son Dakika
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Alper Gezeravcı, yeğeniyle buluştuğu anı paylaştı

Alper Gezeravcı, yeğeniyle buluştuğu anı paylaştı

Alper Gezeravcı, yeğeni Karan ile buluşma anında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Gezeravcı, yanında getirdiği 13 deneyin örneklerinin ülkenin geleceğini parlatacağını belirtti.

10.02.2024 14:25
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'BU ÇALIŞMALAR ÜLKEMİN GELECEĞİNİ YILDIZ GİBİ PARLATACAK'

Alper Gezeravcı, kendisini karşılayanlar arasında bulunan yeğeni Karan ile buluşma anında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Gezeravcı, "Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı; ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı 13 deneyin örneklerini getirdim. Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Alper Gezeravcı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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