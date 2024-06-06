Altıeylül Belediyesi Küçükbaş Kurban Kesim Hizmeti

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(BALIKESİR) - Altıeylül Belediyesi'nin küçükbaş kurban kesim hizmeti, uzman kasaplar tarafından Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı'nda gerçekleştirilecek.

Altıeylül Belediyesi, küçükbaş kurban kesim noktası olarak Kepsut Yolu üzerinde bulunan Hayvan Pazarı'nı belirledi. Kurban Bayramı'nın ilk günü yapılacak kesimlerin ücreti 400 TL olacak. Kesim ücretleri, Hayvan Pazarı'nda bulunan tahsilat noktalarına yatırılacak.

Kırsal mahallelerde kurban ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kurban çukurları açılarak kesim sonrası oluşabilecek kötü görüntü ve kokunun önüne geçilecek. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kurban kesim öncesi ve sonrasında geçen süreçte tüm önlemler alınarak,e dezenfekte çalışmaları titizlikle yürütülecek. Temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise kurban kesim işlemlerinin beraberinde getirebileceği çevre kirliliğinin ve kötü kokuların önüne geçebilmek için 7/24 sahada olacak.