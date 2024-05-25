Altın İnsan Ödülleri Kanlıca Mihrabat Korusu'nda sahiplerini buldu - Son Dakika
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Altın İnsan Ödülleri Kanlıca Mihrabat Korusu'nda sahiplerini buldu

Altın İnsan Ödülleri, Kanlıca Mihrabat Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen ödül töreninde Altın Kalem, Altın Deklanşör, Altın Kitap, Dünya Sağlık Ödülleri, Akademik Altın Kalem Ödülleri ve Altın İnsan başlıklarında ödüller verildi. Fotoğrafçı Hamit Yalçın, Altın Deklanşör ödülüne layık görüldü ve Türkiye'nin kültür sanat hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Bu yıl ressamlar, sağlıkçılar ve yazarlarla ayrı bir formatta sanatçılarla buluşan Altın İnsan Ödülleri'nde birçok isim ödül aldı.

25.05.2024 18:45
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Altın İnsan Ödülleri, Kanlıca Mihrabat Korusu'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Bu sene altıncısı düzenlenen ödül töreni, "Altın İnsan Ödülleri" adıyla ilk olarak 2018 yılında başladı.

Bu yıl etkinlik kapsamında Altın Kalem, Altın Deklanşör, Altın Kitap, Dünya Sağlık Ödülleri, Akademik Altın Kalem Ödülleri, Altın İnsan başlıklarında ödüller verildi.

Bu yıl Altın Deklanşör ödülüne değer görülen fotoğrafçı Hamit Yalçın, bu ödülün Türkiye'nin kültür sanat hayatında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin global sanat ödül platformu olma yolunda büyük adımlarla ilerliyor. Bu anlamda fotoğrafa bir parantez açıp ustaları yaşarlarken yaptıklarıyla onurlandırmak, ödüllendirmek herhalde çok güzel olsa gerek." diye konuştu.

Altın İnsan Ödülleri ile bu yıl, geçmiş beş seneden farklı olarak ressamlar, sağlıkçılar ve yazarlarla ayrı bir formatta sanatçılarla buluştu.

Bu yıl ödül alanlar arasında Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğrafçı Ozan Sağdıç, Prof. Dr. Recep Yücel, Doç. Dr. Cihat Yaycı, avukat Serkan Bayram, yazar Sinan Yağmur, yazar İlkay Bozkurt, Feza Onbaşıoğlu, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, fotoğrafçı İbrahim Zaman, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altın İnsan Ödülleri Kanlıca Mihrabat Korusu'nda sahiplerini buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın İnsan Ödülleri Kanlıca Mihrabat Korusu'nda sahiplerini buldu - Son Dakika
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