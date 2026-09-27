Altın Koza\'da Orhan Kemal Emek Ödülleri Sayman, Koper ve Selen\'e verildi

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında verilen Orhan Kemal Emek Ödülleri, yönetmen, senarist ve yapımcı Aydın Sayman ile usta oyuncu, senarist ve yönetmen Macit Koper ve oyuncu Suna Selen'e takdim edildi.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında verilen Orhan Kemal Emek Ödülleri, Merkez Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen törenle Aydın Sayman, Macit Koper ve Suna Selen'e takdim edildi. Sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı gecede ödüller sahiplerini bulurken, Nükhet Duru konseri Adanalılara müzik dolu bir gece yaşattı.

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma Jürisi Zuhal Olcay ile çok sayıda sinema oyuncusunun katıldığı töreni Ali İhsan Varol sundu.

Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninin açılış konuşmasını Festival Yürütme Kurulu Başkanı Aktör Menderes Samancılar yaptı. Samancılar, 8 yıldır görevde olduğunu belirterek, festivalin bu yıl da çok güzel seçkiler ve filmlerle dolu olduğunu ifade etti. Festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Menderes Samancılar, Zeydan Karalar'ı da saygı ve sevgiyle kucakladıklarını, onu yeniden görevinin başında görmek istediklerini kaydetti.

"FİLM KARANLIKTA İZLENİR, HAYAT AYDINLIKTA YAŞANIR"

"Film karanlıkta izlenir, hayat aydınlıkta yaşanır" diyen Samancılar, sinemanın ve sanatın gücüyle aydınlığa yürüdüklerini anlatarak, çöpsüz, plastiksiz yaşam alanları istediklerini sözlerine ekledi. Samancılar son olarak Gazze'de yaşananlara değindi; İsrail'i ve onu destekleyen ülkeleri kınadıklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de festivalin en içten gecelerinden birini yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"YILLARA YAYILMIŞ EMEĞİ ALKIŞLIYORUZ"

"Bugün sadece başarıyı değil, yıllara yayılmış emeği alkışlıyoruz. Koza; emeğin değerini ve Çukurova ile olan ilişkisini temsil eder. Adanalı yazarımız Orhan Kemal bu değeri ve ilişkiyi çok iyi anlatır. Orhan Kemal, alın terinin, emeğin edebiyattaki en önemli sesi oldu. Onun adına verdiğimiz ödül bir vefa borcudur. Emek Ödüllerini kabul edip bizleri onurlandıran sanatçılarımıza Adana adına teşekkür ediyorum."

Geçer ayrıca festivalin bu yıl afişinde de yer alan mikroplastik kirliliğine değinerek, tüm gözleri denize, nehre, göllere atılan, toprağa karışan plastik kirliliğine çevirmek istediklerini bildirdi. Sinemaya, sanata, sanatçıya destek olmayı sürdüreceklerini de ifade eden, Adanalılara sinema salonlara beklediklerini açıkladı.

Açılış konuşmalarının ve yarışma kategorilerine ait jeneriklerinin izlenmesinin ardından ödül takdimine geçildi. İlk ödül Güngör Geçer ve Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü tarafından "Güneşteki Leke", "Sır Çocukları", "Janjan" ve "İçimdeki İnsan" gibi yapımların yönetmen, senarist ve yapımcısı Aydın Sayman'a verildi.

70'Lİ YILLARIN BİLGE İNSANLARINA VE YOLDAŞLARA TEŞEKKÜR

Sayman, üzerinde Orhan Kemal yazan bir ödülü almanın kendisi için büyük onur olduğunu belirterek, festival ekibi ile kendisine sinema için başarılı çalışma yapma motivasyonunu veren 70'li yıllardaki bilge insanlara, her zaman genç kalacak yoldaşlarına teşekkür etti.

Orhan Kemal Emek Ödülü'nün sahiplerinden "Anayurt Oteli", "Rumuz Goncagül" ve "Melodram" gibi sinemanın klasikleşmiş yapımlarının usta oyuncusu, senaristi ve tiyatro yönetmeni Macit Koper de ödülünü Zuhal Olcay'dan aldı. Olcay, Koper'e ödülünü vermenin onurunu yaşadığını dile getirdi.

"BU ÖDÜL MADEN İŞÇİLERİNİN OLSUN"

Koper, "Usta Orhan Kemal'e derin sevgi ve özlemle selamlar. Altın Koza'ya ödül için teşekkür ediyorum. Sinema alanında emek verdiğimiz doğrudur. Bu ödül kaç zamandır emeklerinin peşinde koşan maden işçilerinin olsun" dedi.

Orhan Kemal Emek Ödülleri'nin bir diğer sahibi "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler", "Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri" gibi unutulmaz yapımlarda canlandırdığı karakterlerle sinema ve tiyatroya derinlik katan usta oyuncu Suna Selen oldu. Selen'e ödülünü, Zeydan Karalar takdim etti.

"KÜLTÜR VE SANATIN OLDUĞU YERDE KARDEŞLİK YEŞERİR, KÖK SALAR"

Altın Koza Film Festivali'ni geliştiren ve kendi eksikliğini hissettirmeyen belediye yönetimine ve Altın Koza yönetimine teşekkür eden Karalar, " Kültür, sanat, sinema deyince Adana bir numaradır. Sinema deyince akla Altın Koza gelir, Adana gelir. Bugün bu ödülü sayın Suna Selen'e verdiğim için onur duyuyorum" diye konuştu.

Festivalin mottosu olan "Mikroplastiksiz bir Adana"nın Türkiye ve dünya temasına da değinen Karalar, Adana'nın "Avrupa'nın çöplüğü" olamayacağının altını çizdi. Bu konuda mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydeden Karalar, kültürün, sanatın olduğu yerde kardeşliğin yeşereceğini, kök salacağını, sanatın ve sanatçının da üretebilmek için özgür ortamlara ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Suna Selen, Zeydan Karalar'la birlikte aynı sahnede bulunmasının kendisi için onur olduğunu ifade etti.

Ödüllerinin sahiplerine iletilmesinin ardından ünlü sanatçı Nükhet Duru sahne aldı. Geçer, Nükhet Duru'ya sahnede çiçek verdi.