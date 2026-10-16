Altın Portakal 13. Film Forum finalistleri 1 milyon 450 bin TL destekle yola çıkacak - Son Dakika
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Altın Portakal 13. Film Forum finalistleri 1 milyon 450 bin TL destekle yola çıkacak

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Altın Portakal 13. Film Forum finalistleri 1 milyon 450 bin TL destekle yola çıkacak
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki 13. Film Forum'un finalist projeleri belirlendi; başvuru sayısı 269 oldu. Finalistler 26 Ekim'de jüriye sunum yapacak, 27 Ekim'deki törenin ardından toplam 1 milyon 450 bin TL destekle yola çıkacak.

(ANTALYA) - 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Film Forum'un finalist projeleri belirlendi. Sektör uzmanlarının değerlendirmesine sunulacak projeler, Türk sinemasının yeni yapımlarına toplamda 1 milyon 450 bin TL destek sağlayacak.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde düzenlenen ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum'da sektör uzmanlarının değerlendirmesine katılacak projeler belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Film Forum'a toplam 269 başvuru yapıldı. Film Forum'a geçtiğimiz yıl 172 proje başvurmuştu.

Ön jüri değerlendirmesinin ardından 26-27 Ekim arasında düzenlenecek platformda sunum yapmaya hak kazanan finalist projeler belirlendi.

Pitching Platformu başvuruları; senarist ve yazar Hüseyin Kuzu ile akademisyen ve sinema yazarı Ertan Tunç'tan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi. Work in Progress bölümünün ön jüriliğini ise yönetmen, yapımcı, senarist ve eğitmen Elif Refiğ ile yapımcı ve medya yöneticisi Sena Argün üstlendi.

Finalist projeler, 26 Ekim saat 12.00'de jüriye sunumlarını gerçekleştirecek. 27 Ekim'deki törende ödüllerini alacak olan projeler, toplam 1 milyon 450 bin TL'lik destekle yolculuklarına başlayacak.

Kategorilerine göre Film Forum seçkisinde yer alan finalist projeler şunlar:

Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu

12 Saat (Yönetmen-Senarist: Murat Düzgünoğlu, Yapımcı: Murat Düzgünoğlu)

Atlas Apartmanı (Yönetmen-Senarist: Görkem Yeltan, Yapımcı: Macit Panahi)

Bütün Annelerim (Yönetmen-Senarist: Gülistan Acet, Yapımcı: Gülistan Acet)

Cennetin Çiçekleri (Yönetmen-Senarist: Metin Kuru, Yapımcı: Metin Kuru)

Devir (Yönetmen-Senarist: Erkan Tahhuşoğlu, Yapımcı: İris Tahhuşoğlu)

Gölgesiz (Yönetmen-Senarist: Özlem Çıngırlar, Yapımcı: Özlem Çıngırlar)

Kahrol, Kahrol! Dans Etmek İstiyorum! (Yönetmen-Senarist: Mustafa Haktanır, Yapımcı: Esin Ö. Öztürk)

Yağmur (Yönetmen-Senarist: Atıl İnaç, Yapımcı: Derya Tarım)

İlk Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu

6 Edebiyat A (Yönetmen-Senarist: Tanzer Güven)

Altından Gümüşten At (Yönetmen-Senarist: Batuhan Kalaycı)

Bekes (Yönetmen-Senarist: Mahsum Taşkın)

Fırtınalar (Yönetmen-Senarist: Ceyda Aşar)

Karia (Yönetmen-Senarist: Elif Kaptan)

Kurt Beni Yedi (Yönetmen-Senarist: Umut Beşkırma)

Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu 'Pitching' Platformu

Didamangisa (Yönetmen-Senarist: Serkan Acar, Yapımcı: Berna Akpınar)

Düş Kapanı (Yönetmen-Senarist: İffet Eren Danışman Boz, Yapımcı: Eyüp Boz)

Likya Yolu (Yönetmen-Senarist: Dağhan Celayir, Yapımcı: Nazlı Eda Noyan)

Sisler Krallığı (Yönetmen-Senarist: Aslı Akdağ, Yapımcı: Banu Sıvacı)

Work in Progress Kurmaca Film Platformu

İt (Yönetmen-Senarist: Emin Fırat Övür, Yapımcı: Atilla Salih Yücer)

İşte Bu Kıyamet (Yönetmen-Senarist: Balahan Gürel, Yapımcı: Aysun Kayaman)

En Mutlu Günümde (Yönetmen-Senarist: Erkan Tunç, Yapımcı: Aybüke Pusat)

İskeletin Türküsü (Yönetmen-Senarist: Murat Uğurlu, Yapımcı: Ilgım Coşar)

Work in Progress Belgesel Film Platformu

Akbelen (Yönetmen-Senarist: Selen Çatalyürekli, Yapımcı: Zeyneb Gültekin)

İsmigül (Yönetmen-Senarist: Yağmur Telli Yücel, Yapımcı: Şule Barman)

Şamanların Ruhu (Yönetmen-Senarist: Talha Berkay Baş)

Zülfiye (Yönetmen-Senarist: Sidar İnan Erçelik)

Yaratıklardan Biri (Yönetmen-Senarist: Ali Özkul)

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Altın Portakal 13. Film Forum finalistleri 1 milyon 450 bin TL destekle yola çıkacak - Son Dakika
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