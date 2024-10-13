Altın Portakal'da Ödüller Sahiplerini Buldu: En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Nur Sürer ve Binnur Kaya'ya Verildi

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(ANTALYA)- Bu yıl 61'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın oyuncu Ödülü, Binnur Kaya ve Nur Sürer'e, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Nejat İşler'e verildi.

61.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, Nadim Güç'ün "Mukadderat" filmi kazandı. Necmi Sancak'ın "Ayşe" filmi 4 ödül kazanarak geceye damga vururken, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" de Binnur Kaya ve Nur Sürer'e verildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise "Evcilik" filmindeki rolünden dolayı Nejat İşler'e verildi. Törende kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı mesajlar da verilirken İstanbul Sözleşmesi'nin önemine vurgu yapıldı.

Bu yıl "Hikayemiz Birlikte Biz Varız. Bu Filmin içinde" temasıyla düzenlenen festivalin ödül töreni, Barabar grubunun şarkılarıyla başladı.

Sunuculuğunu Şebnem Dönmez'in yaptığı ödül töreninde, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Antalya'da bir hafta boyunca sokak sokak festival coşkusu yaşadı. sinemanın sadece bir izleyiciyi değil, toplumu, şehirleri değiştirdiğini hepimiz görüyoruz. Biz kültür sanatın onur yaşamın öncüsü olduğunu düşünüyoruz. Antalyamızın sinema kenti olması için elimden geleni yapacağım. Bu yıl ilk kez yapılan 'Sinema Çalıştayı'mızda önemli bir karar aldık. Festival kapsamında gerçekleştirilen 'Sinema Çalıştayı'nın sonucunda Sinema Eser Sahipleri Federasyonu ile yaptıkları görüşmeler sonucunda festivalde yarışan tüm film sahiplerinin telif haklarını ödeyeceğiz. Kadın ve çocukların istismara uğramadığı kadınların katledilmediği bir Türkiye diliyoruz. Eğriyi doğruya karanlığı aydınlığa sizler dönüştüreceksiniz. Mücadelenizden asla vazgeçmeyin. Sizin cesaretinizle kötülüğü yıkacağız."

Gelecek yıl 7 – 16 Kasım'da festivali düzenleyeceklerini duyuran Muhittin Böcek, "Her daim Ata'mızın izinde, durmadan yorulmadan yürüyeceğimize bir kez daha söz veriyorum. Sevgiyle ve cumhuriyetle kalın" şeklinde konuştu.

"Kanunlara ihtiyacımız var"

Jüri Başkanı Ferzan Özpetek de konuşmasında festivalin kendi kariyeri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bol bol film seyrettik. Kararlarımız hep birlikte oldu" dedi. Bir annenin oğlunu yetiştirmesinde çok önemli bir unsur olduğunu söyleyen Özpetek, "Son 10 yıldır binlerce kadın katliamı oldu. Bunun için kültürel bir değişime, sinemaya, kitaplara ihtiyacımız var. Ama her birimizin bunun sorumluluğunu almamız gerek. Kanunlara ihtiyacımız var" dedi.

Ödülünü Yılmaz Güney'e adadı

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Ayşe" filmindeki performansıyla Binnur Kaya ve "Mukadderat"taki oyunculuğuyla Nur Sürer'in oldu. Ödülünü Gökçe Bahadır'dan alan Sürer, "45 yılllık oyunculuk hayatımda bana dokunan bütün yönetmenlere teşekkür ederim. Çoğunlukla değersizleştirilmek isteyen Paris'te yaşamını yitiren ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" diye konuştu.

Ödülünü kadınlar adına alan Binnur Kaya ise "Nur Sürer gibi hayran olduğum bir sanatçıyla paylaşmak çok özel. Kadınlar yapmaları gerekeni yaptı. Şimdi konuşmak değil eyleme geçmenin zamanı. Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden bekliyoruz acil bir şekilde. İstanbul Sözleşmesi yaşatır" idedi.

En İyi Erkek Oyuncu Nejat İşler'e

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilen En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü de "Evcilik" oyunundaki performansıyla Nejat İşler aldı. Ödülünü jüri İlker Kaleli'den alan İşler, "Teşekkür ederim" dedi.

Altın Portakal'ın En İyi Film Ödülü'nü Nedim Güç'ün yönettiği "Mukadderat " filmin oldu. Güç, "Bugün kızımla geldim. Dün dünya kız çocukları günüydü. Bu ödülü tüm kız çocukları için alıyorum" diye konuştu.

Filmin senaristi Erdi Işık ise "Bu ödülü başta annem ve ablam olmak üzere 'elalem ne der' kaygısı yaşamadan mücadele eden kadınlar adına alıyorum" diyerek ödülünü aldı.

Filmin başrol oyuncusu Nur Sürer de "Güzel bir geceydi ama biz çok acılı bir ülke haline geldik. Her güne bir acı sığdırıyoruz. Kadınlardan çocuklardan hayvanlardan elinizi çekin" ifadelerini kullandı.

Ümit Ünal "Evcilik" filmiyle en iyi senaryo ödülü alırken, en iyi yönetmen ödülü Ayşe filmi ile Necmi Sancak'ın oldu.

Mukadderat filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Osman Sonat da ödülünü yaşamak ve var olmak için mücadele eden kadınlar adına aldı.

En İyi Ulusal Kısa Film "Mükemmel"

En İyi Ulusal Kısa Film Yarışması Jüri Özel Ödülü'nü "Mükemmel" filmiyle Ece Dizdar aldı. Dizdar'a ödülünü "Tabu sayılan konuyu son derece cesur bir şekilde yansıtması" gerekçe göstererek yönetmen Erdem Tepegöz verdi. Ödülünü depremde kaybettiği babası için alan Dizdar, "Meslekte 23'üncü yılın Altın Portakal'ımı yazıp yöneteceğim bir filmle alacağım hiç aklıma gelmezdi. Deprem yüzünden bir kez daha hayallerini iptal etmeyeceksin diyen Ayşenil'e çok teşekkür ederim. Bana inanan tüm ekibime teşekkür ederim. Baba ben Altın Portakal aldım" diye konuştu.

En iyi Ulusal Kısa Film Ödülü'nün sahibi ise "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" filminin yönetmeni Cansu Baydar'ın oldu. Baydar, "Altın Portakal tarihi boyunca sansüre karşı direnmiş herkesi saygıyla selamlıyorum. Haklarımızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır" diye konuştu.

En İyi Müzik Ödülü Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak'a

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilen Cahide Sonku Ödülü'nü Gülizar filminin kostüm tasarımcısı Yağmur Ergül'ün oldu. En İyi Müzik Ödülü'nü Balinanın Bilgisi filminin bestecileri Serkan Polat, Özgür Alper ve Pınar Bayrak'a Mercan Dede verdi.

Çiğdem Mater'i andı

En iyi Kurgu Ödülü'nü vermek üzere sahneye çıkan jüri Melis Behlil, "Sinemanın ve medyanın baskıdan ve sansürden kurtulduğu arkadaşımız Çiğdem Mater'le buluşacağımız Altın Portakal'lar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ödülü, Fidan filmiyle Melike Kasaplar aldı. En İyi Sanat Yönetmeni ödülü Gülizar filminin yönetmeni Meral Aktan'a verildi.

"İnsan onuruna yakışır şekilde yaşmak için mücadeleye devam"

En iyi Belgesel Ödülü ise Kadranı Olmayan Saat ile Fatma Karakuş'un oldu. Karakuş, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İnsan onuruna yakışır şekilde yaşmak için mücadeleye devam" dedi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması Jüri Özel Ödülü'nü "Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler" filminin yönetmeni Ali Kemal Pasinler aldı.

61'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali ödülleri:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film: Nadim Güç (Mukadderat)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Belkıs Bayrak (Gülizar)

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

Cahide Sonku Ödülü: Yağmur Ergül (Gülizar)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödülü: Ümit Ünal (Evcilik)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Görüntü Yönetmeni: Murat Has (Balinanın Bilgisi)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Müzik Ödülü: Serkan Polat, Özgür Alper, Pınar Bayrak (Balinanın Bilgisi)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kurgu Ödülü: Melike Kasaplar (Fidan)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Aktan (Gülizar)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Binnur Kaya (Ayşe) – Nur Sürer (Mukadderat)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Nejat İşler (Evcilik)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Ayça Bingöl (Fidan)

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Osman Sonant (Mukadderat)

Film Yön Özel Ödülü: Necmi Sancak (Ayşe)

En İyi Belgesel Film: Fatma Karakuş Kaçmaz (Kadranı Olmayan Saat)

Belgesel Yarışma Jüri Özel Ödülü: Ali Kemal Pasiner (Bedri Rahmi Eyüboğlu: Toprağın Sırrına Erenler)

Ulusal Yarışma En İyi Kısa Film: Cansu Baydar (Neredeyse Kesinlikle Yanlış)

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Ece Dizdar (Mükemmel)

Uluslararası Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Ana Guevara ve Leticia Jorge (Beni Sakın Bırakma)

Uluslararası Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: Nader Saeivar (Şahit)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Yönetmen: Vinko Tomicic Salinas (Köpek Hırsızı)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Kadın Oyuncu: Vic Karmen Sonne (Şişli Kız)

Uluslararası Yarışma Filmleri En İyi Erkek Oyuncu: Franklin Aro (Köpek Hırsızı)

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