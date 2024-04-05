Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gençler ve vatandaşlarla temizlik çalışmasına katıldı

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlı gençler ve vatandaşlarla birlikte temizlik çalışmasına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri ile çevredeki çöpleri toplayan Tiryaki, ilçede temizlik seferberliği başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryaki, geçmişte Altındağ'ın " Türkiye'nin en temiz ilçesi" unvanına sahip olduğunu ifade etti.

Önceki dönemlerinde, Altındağlı vatandaşlarla birlikte, ilçeyi temiz tutma, çocuklara doğru örnek olma ve temizlik bilinci kazandırma gibi konularda çok yol kat ettiklerini anlatan Tiryaki, "Düzenli gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarıyla, verdiğimiz eğitim seminerleriyle, Altındağlı vatandaşlarımızın da işbirliğiyle, pırıl pırıl bir Altındağ oluşturduk. Yine aynısını, hatta daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız. Hep söylediğimiz gibi, en iyi temizlik hiç kirletmemektir." ifadelerini kullandı.