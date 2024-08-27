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Altındağ Belediyesi, evini sel basan vatandaşa yardımda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da meydana gelen sağanak sonrası evini sel basan bir vatandaş, sosyal medya aracılığıyla Altındağ Belediyesinden yardım istedi.

Belediye ekipleri, Baraj Mahallesi Alaaddin Keykubat Sokak'ta bulunan evdeki su ve çamuru tahliye etti, temizlik çalışması yaptı. Evini sel basan vatandaş, çalışmalarından dolayı Altındağ Belediyesine teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'da sağanak sonrası bazı mahallelerde sel felaketi yaşandı. Evini su basan bir vatandaşımız Belediyemizden yardım talebinde bulundu. Ekiplerimiz ivedilikle yardım isteyen vatandaşımızın evine ulaştı. Evdeki suyu ve çamuru tahliye eden ekiplerimiz temizlik çalışması da gerçekleştirdi. Vatandaşımızın yaralarını bir nebze de olsa sarabildiysek ne mutlu bize."

Tiryaki, Atındağ Belediyesi olarak kendilerinden yardım isteyen tüm Altındağlı vatandaşların çağrısına kulak vereceklerini, insan öncelikli ve hizmet odaklı belediye anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.