Altındağ'da Temizlik Seferberliği

Tiryaki, Karapürçek Mahallesi'nde düzenlenen çöp toplama etkinliğinde, sokaklarda çocukların güvenle oynayabildiği, yaşlı vatandaşların huzurla gezebildiği ve rahatça yaşanabilir temiz bir Altındağ için kampanya başlattıklarını belirtti.

"Yaklaşık yarım milyon hemşerimizin yaşadığı ilçemizde, temizliği sadece belediyenin görevi olarak değil, topyekün bir sorumluluk olarak görüyoruz. 300 kişiyle, 500 kişiyle bütün Altındağ'ı temizleyemeyiz belki ama asıl önemli olan kirletmemektir." değerlendirmesinde bulunan Tiryaki, vatandaşların, sokakları da kendi evleri gibi temiz görmeleri gerektiğini söyledi."

Tiryaki, "İnsanlarımız çöplerini saatinde çıkarsın, belediyemiz de saatinde alsın. Düzenli, tertipli ve duyarlı bir Altındağ hepimizin ortak hedefi. Okullarda, belediye tesislerinde, kamu kurumlarında ve tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızı bu temizlik seferberliğine davet ediyoruz." dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere 20'den fazla araç ve ekipmanı belediye bünyesine kazandırdıkları anlatan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Personel sayımızı artırıyoruz. Kısa süre içinde, önceki dönemlerde olduğu gibi, ağzı bağlı çöp poşetlerini ücretsiz olarak kapılarınıza kadar ulaştıracağız ve bu uygulamayı devamlı hale getireceğiz. Her ay bir mahallemizde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz, bundan sonra da farklı mahallelerimizde sürdüreceğiz. Hafta sonu programlarımızda, toplantılarımızda, kültür merkezlerinde temizlik bilincini anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyorum ki Altındağ isterse başarır."

Etkinliğe katılan vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.