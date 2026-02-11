Altınordu Belediyesi'nden Arı Yetiştiricilerine İlaç Desteği

(ORDU) - Altınordu Belediyesi, arı sağlığını tehdit eden varroa hastalığına karşı 362 arıcıya 3 bin 855 adet ilaç dağıttı. Belediye Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Toprağına, emeğine ve alın terine sahip çıkan üreticilerimizle birlikte kentimizin tarımsal gücünü daha da ileriye taşımakta kararlıyız" dedi.

Altınordu Belediyesi tarafından kahverengi ve kırmızımsı renkteki parazit yapısıyla arılarda ciddi hastalıklara yol açan; koloni kayıplarına, bal veriminde düşüşe ve ekonomik zararlara neden olan varroa hastalığıyla mücadele kapsamında Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği ile protokol imzalandı.

Birlik binasında düzenlenen protokol törenine Başkan Tepe, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.

"Arıcılık, aynı zamanda kırsal kalkınmanın da temel dinamiklerinden biridir"

İmza töreni öncesinde konuşan Tepe, "Ordu, uzun yıllardır Türkiye'nin en çok bal üreten ili olma unvanını taşımaktadır. TÜİK verilerine göre 2024 yılında 13 bin 1 ton bal üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alan ilimiz, son 10 yılın ortalamasına bakıldığında da liderliğini sürdürmektedir. Türkiye bal üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü tek başına karşılayan Ordu'muz, bu başarısını siz değerli üreticilerimizin emeğine, alın terine ve bilgi birikimine borçludur. Arıcılık, sabır isteyen, emek isteyen, doğayla uyum içinde yürütülen meşakkatli bir uğraştır. İlimizde fındık ve kividen sonra en önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılık, aynı zamanda kırsal kalkınmanın da temel dinamiklerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Fındıkta kahverengi kokarcaya yönelik de ilaçlama desteği verdiklerini anımsatan Tepe sözlerine, şöyle devam etti:

"Tarımın her alanında olduğu gibi arıcılıkta da üreticilerimizin karşılaştığı ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunların başında ise varroa hastalığı gelmektedir. Varroa; bal arılarına saldıran, onlarla beslenen ve kolonilerin zayıflamasına hatta yok olmasına neden olan son derece zararlı bir dış parazittir. Gerekli mücadele yapılmadığında özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde koloniler büyük risk altına girmekte, ılıman iklimlerde 2-3 yıl içerisinde çöküşler yaşanabilmektedir. Bu durum hem bal üretiminde ciddi rekolte kayıplarına hem de üreticilerimizin ekonomik olarak zorlanmasına neden olmaktadır."

"ilaçların tüm arıcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum"

Bizler, Türkiye bal üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Ordu'muzda, arıcılarımızın yaşadığı bu sorunu görmezden gelemezdik. Altınordu Belediyesi olarak üretimin ve üreticinin yanında olmayı bir görev biliyoruz. Bu anlayışla Arıcılar Birliğimiz ile iş birliği içerisinde önemli bir adım atıyoruz. Protokol kapsamında, kentimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplam 362 arıcımıza 3 bin 855 adet varroa ilacının dağıtımını gerçekleştireceğiz. Amacımız; arı sağlığını korumak, koloni kayıplarını en aza indirmek, bal üretiminde verimliliği artırmak ve arıcılarımızın ekonomik kayıplarının önüne geçmektir. Altınordu Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çiftçimizin, üreticimizin ve arıcımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Toprağına, emeğine ve alın terine sahip çıkan üreticilerimizle birlikte kentimizin tarımsal gücünü daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Bu anlamlı iş birliği için Arıcılar Birliğimize teşekkür ediyor, dağıtımını gerçekleştireceğimiz ilaçların tüm arıcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, "Arı sağlığı çok kritik bir nokta. Sağlıklı koloniler olacak ki bu üretimler ve faaliyetler tamamlansın. Varroada önemli bir husus. Hem yavru hem de ergin arayı etki ediyor. Bu bakımdan yapılan desteğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Altınordu Belediye Başkanımız Sayın Ulaş Tepe'ye yapmış olduklarını bu kıymetli destek için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu destekle arıcılara ne kadar değer verdiğini gösteriyor"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir de birçok ilde Ordulular tarafından arıcılığın geliştiğine dikkati çekerek, "Bir belediye başkanının varroa hastalığına karşı öncülük yapması bizler için gurur verici. Bu destekle arıcılara ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Başkanıma yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tepe ile Çiftçi arasında protokol imza altına alındı. Ardından Tepe tarafından arıcılara ilaç dağıtımı gerçekleştirildi.