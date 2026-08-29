Altınordu'da Çatı Yangını
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir binanın çatısında yangın çıktı, itfaiye söndürdü.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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