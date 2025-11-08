Altınordu'da Millet İradesine Sahip Çıkma Mitingi

(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Millet iradesine çok gür bir şekilde de Ordu'dan, Altınordu'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan sahip çıkıyor. Hiçbir irade milletin gücünün üzerinde değil. O yüzden burada, başta seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Ordu'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna son verilmesi ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 67'ncisi Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, şöyle konuştu:

"Ordu zaten uzun süredir bu günü bekliyordu ve beklenen gün geldi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde çarşamba günleri İstanbul'da, cumartesi günleri de Anadolu'nun dört bir yanında mitingler yapılıyor. ve bu mitinglerde de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' başlığıyla bir aradayız. Bugün gördüğünüz gibi siz de mitingin başlamasına daha bir saat var ama şu anda miting alanı dolmuş durumda. O yüzden buradan bir kez daha söylüyoruz.

"Her zaman haklının, hukukun yanında olmaya devam edeceğiz"

Millet iradesine çok gür bir şekilde de Ordu'dan, Altınordu'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan sahip çıkıyor. Hiçbir irade milletin gücünün üzerinde değil. O yüzden burada, başta seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Ordu'dan, Cumhuriyet Meydanı'ndan selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda kendisiyle beraber tutuklu bulunan bütün ilçe belediye başkanlarımıza, büyükşehir belediye başkanlarımıza da buradan selamlarımızı, dayanışma duygularımızı gönderiyoruz ve hep beraber millet iradesine bir kez daha sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Her zaman haklının, hukukun yanında olmaya devam edeceğiz.

Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da önderliğinde yılmadan, yorulmadan, coşkuyla ve dayanışma duygusuyla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu meydanlar bunun ispatı, bu meydanlar bunun kanıtı, bütün anketlerin kanıtı.

Belediye başkanları da sandığa atılan her bir oyla seçiliyor. Bütün belediye başkanlarının oyu, çünkü belediye başkanı herkese hizmet ediyor. Toplumun tüm kesimlerine hizmet ediyor. Çocuk farkı yaparken AK Partilinin çocuğuna, CHP'linin çocuğuna, MHP'linin çocuğuna diye ayrım yapmıyor. Yaptığımız yeşil alanlarda herkesin çocukları oynuyor, yaptığımız yollarda herkes gidip geliyor. O yüzden bizim derdimiz milletimize hizmet etmek."