Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde dün tartıştığı M.C.U'yu tabancayla ateş ederek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Altınordu'da Silahlı Yaralama - Son Dakika
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