Yapay zeka modellerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması için artan işlem gücü ve bellek ihtiyacı, RAM ve yüksek bant genişlikli bellek (HBM) teknolojilerinin önemini ve bu alandaki ihtiyacı artırırken söz konusu teknolojilerin, kişisel cihazlar ile büyük veri merkezleri arasında nasıl kullanılacağı tartışılıyor.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilgi işlem gücüne yönelik talep hızla artarken bu talebin karşılanmasında kritik rol oynayan bilgisayar bellekleri de teknoloji sektöründe öne çıkıyor.

Bilgisayarlarda geçici veri depolama işlevi gören RAM, işlemcinin ihtiyaç duyduğu verilere hızlı erişmesini sağlayarak sistem performansında belirleyici rol oynuyor.

Yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması süreçlerinde ise büyük miktarda verinin işlenmesi, bellek kapasitesi ve veri aktarım hızını daha da önemli hale getiriyor.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın, kullanıcıların kişisel bilgisayarlarında yüksek miktarda RAM bulundurmasının gerekliliğini sorgulayan açıklaması, yapay zeka çağında bilgisayar donanımlarının geleceğine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.

Katıldığı bir programda konuşan Altman, "Küresel kaynak dağılımı açısından bakıldığında, insanların dünya genelindeki sınırlı RAM arzının büyük bir bölümünü bilgisayarlarında tutması ve bu belleği zamanın yalnızca yüzde 5'inde kullanması oldukça kötü. Arzın bu kadar kısıtlı olduğu bir ortamda, bulut sistemlerinde mümkün olan en yüksek kullanım oranına ulaşmak istersiniz." ifadelerini kullandı.

Altman'ın sınırlı bellek kaynaklarının veri merkezlerinde kullanılmasının daha verimli olacağı yönündeki ifadeleri kullanıcılar arasında tepkiye yol açtı.

Söz konusu açıklamalara karşı çıkan ABD'li milyarder iş insanı ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kullanıcıların kendi bilgisayarlarında RAM bulundurma hakkını savunarak "Halk da kendi RAM'ine sahip olmayı hak ediyor." yorumunu yaptı.

Tepkilerin ardından Altman, sözlerinin bağlamından uzaklaştırıldığını savunarak insanların bilgisayarlarında istedikleri kadar RAM kullanabilmesini istediğini, asıl çözümün bellek üretimini artırmak olduğunu söyledi.

Tartışma, yapay zeka sistemlerinin giderek daha fazla işlem gücü ve belleğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde bu kaynakların bireysel kullanıcılar ile büyük teknoloji şirketleri arasında nasıl paylaşılacağı sorusunu beraberinde getirdi.

"Asıl mesele yapay zeka modellerinin ve verilerin kime ait olacağı"

Duke Üniversitesinden Prof. Yiran Chen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde RAM'in kritik rol üstlendiğini belirtti.

Chen, RAM'in verilerin bilgisayarda tutulmasını sağladığını, yapay zeka modellerinin çok sayıda parametreye sahip büyük sinir ağlarından oluştuğunu ve bu parametrelerin bellekte tutulması gerektiğini ifade etti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Altman'ın kişisel bilgisayarlarda yüksek miktarda RAM bulundurulmasının gerekliliğini sorgulayan ve bilgi işlem kaynaklarının veri merkezlerinde daha verimli kullanılabileceğini savunan açıklamasına katılmadığını belirten Chen, kullanıcıların verilerini ve veri işleme süreçlerini kendi cihazlarında tutmak istemelerinin gizlilik endişeleri başta olmak üzere birçok nedeni bulunduğunu söyledi.

Musk'ın Altman'ın açıklamalarına karşı çıkarak bireylerin kendi RAM'lerine sahip olma hakkını savunmasına ilişkin ise Chen, tartışmanın özünde "RAM'in kimin tarafından kullanılacağı" sorusunun bulunmadığını ve asıl meselenin "yapay zeka modellerinin ve verilerin kime ait olacağı" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Chen, "Yapay zeka modellerini kişisel bilgisayarlarda çalıştırmak, yapay zeka teknolojisini demokratikleştirmenin bir yolu." ifadesini kullandı.

"Veriler üretildikleri yerde işlenmeli"

Yapay zeka teknolojilerinin bilgi işlem gücünü kişisel bilgisayarlardan büyük veri merkezlerine taşıyacağı yönündeki görüşlerin yeni olmadığına işaret eden Chen, internetin yaygınlaştığı dönemde de benzer tartışmaların yaşandığını hatırlattı.

O dönemde tüm bilgi işlem faaliyetlerinin buluta taşınacağı ve kişisel bilgisayarlara ihtiyaç kalmayacağı yönünde görüşler ortaya atıldığını ancak bu öngörünün gerçekleşmediğini anlatan Chen, "Yapay zeka fiziksel dünyayla etkileşim kurmalı." dedi.

Chen, yapay zeka modellerinin akıllı telefonlar, otonom araçlar ve giyilebilir cihazlar gibi uç cihazlarda çalıştırılmasının önem kazandığını vurgulayarak verilerin üretildikleri yerde işlenmesinin daha doğal bir kullanım biçimi olduğu değerlendirmesi yaptı.

Yapay zekanın bulut hizmetleri yerine doğrudan kişisel cihazlarda çalıştırılmasının avantajlarına değinen Chen, yapay zeka algoritmalarının merkezi bir sunucu yerine veri kaynağına yakın bir cihazda çalıştırılmasının genel olarak daha kısa gecikme süresi ve daha yüksek güvenilirlik sunduğunu aktardı.

Chen, bu sistemlerde genellikle daha küçük yapay zeka modellerinin kullanıldığını ve bu durumun daha düşük enerji tüketimi sağlayabildiğini ancak aynı zamanda daha düşük performansı da beraberinde getirebildiğini belirtti.

Yapay zeka modellerinin kişisel bilgisayar ve diğer cihazlarda doğrudan çalıştırılmasının daha fazla bellek gerektirebileceğini ifade eden Chen, bu durumun RAM ihtiyacını artırabileceğinin altını çizdi.

Chen, yapay zeka sistemlerinde kullanılan farklı bellek türlerine de değinerek VRAM'in grafik işlem birimleri (GPU) tarafından kullanılan bellek olduğunu, yüksek bant genişlikli belleğin (HBM) ise VRAM'in özelleşmiş ve çok daha hızlı bir türü olduğunu anlattı.

Bellek üreticilerinin üretim kapasitesinin kısa sürede önemli ölçüde artırılamadığına dikkati çeken Chen, kişisel bilgisayarlarda kullanılan bellekler ile üst düzey GPU ve merkezi işlemci ünitelerinde (CPU) kullanılan bellekler arasında üretim kapasitesi açısından rekabet yaşandığını belirtti.

Chen, bu durumun tüketiciler açısından bellek arzında sıkıntılara ve fiyat artışlarına yol açabileceğini sözlerine ekledi.