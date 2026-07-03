Giresun'un Alucra ilçesinde deneme amaçlı ata tohumu buğday ekimi yapıldı.
İlçenin Hacılı köyünde yaklaşık 2 dönümde ekilen ata tohumu buğdayın verimi beklentileri karşıladı.
Hacılı Köyü Muhtarı Onur Taşkın, deneme ekiminden elde edilen sonuçların sevindirici olduğunu söyledi.
Ata tohumunun önemli özellikler içerdiğini aktaran Taşkın, gelecek yıllarda üretim alanının genişletilebileceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Alucra'da Ata Tohumu Buğday Ekimine Başlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?