Olay, saat 02.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Osman Y., evde eşi Naciye Y.'nin başına keserle vurdu. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Naciye Y.'nin öldüğünü belirledi. Naciye Y.'nin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Osman Y. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Alzheimer hastası adam eşini keserle öldürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?