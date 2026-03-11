Alzheimer Hastası Kadın Bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolduğu bildirilen 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın ekiplerce arazide bulundu.
Çobanisa Mahallesinde ikamet eden Alzheimer hastası Nilüfer Ö. kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Bölgede yapılan arama çalışması sonucu Nilüfer Ö. evine yaklaşık 800 metre uzaklıkta arazide bulundu.
Ailesine teslim edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
