Alzheimer Hastası Kadın İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Kadın İntihara Kalkıştı

Alzheimer Hastası Kadın İntihara Kalkıştı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Alzheimer, şeker ve tansiyon hastası Ayşe B. (70), 4'üncü kattaki evinin balkon korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı. Ayşe B., ekipler tarafından ikna edilerek indirildi.

16.07.2024 10:37
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Alzheimer, şeker ve tansiyon hastası Ayşe B. (70), 4'üncü kattaki evinin balkon korkuluklarına çıkıp intihara kalkıştı. Ayşe B., ekipler tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Lise Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Alzheimer, şeker ve tansiyon hastası olduğu belirtilen Ayşe B., evde yalnız başınayken balkon korkulularına çıktı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay, yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yere branda serdi. Bir süre sonra itfaiye ekipleri, koçbaşı ile kapıyı kırıp, polis ekipleri ile içeri girdi. Ekipler, Ayşe B.'yi ikna edip, bulunduğu yerden indirerek ailesini aradı. Ayşe B., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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