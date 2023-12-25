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Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti

Giresun'da yalnız yaşayan Alzheimer hastası bir kadın, odunları soba yerine buzdolabına koyarak ateşe verdi. Yangında yoğun dumandan zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
25.12.2023 - 23:20,  Güncelleme: 00:06
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Giresun'da, yalnız yaşadığı tek katlı evde soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe veren Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

ODUNLARI SOBA YERİNE BUZDOLABINA KOYUP ATEŞE VERDİ

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi. Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi.

Odunları buzdolabına yerleştirip yakan kadın hayatını kaybetti

TALİHSİZ KADIN, YANGINDA DUMANDAN ZEHİRLENEREK CAN VERDİ

Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Odunları buzdolabına yerleştirip yakan kadın hayatını kaybetti
Odunları buzdolabına yerleştirip yakan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Hayriye Yılmaz, İtfaiye, Güvenlik, Ölüm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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