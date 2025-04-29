Alzheimer Hastası Necmettin Akbaş, Akıllı Saat ile Güvende - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Necmettin Akbaş, Akıllı Saat ile Güvende

Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası Necmettin Akbaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı akıllı saat sayesinde bulundu. Ailesi, uygulamanın sağladığı güvenlik ve kolaylık için minnettarlıkla teşekkür etti.

29.04.2025 12:10  Güncelleme: 12:11
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65 yaşındaki Alzheimer hastası, akıllı saat ile güvende

ORDU - Ordu'da geçen hafta kaybolan ve saatler sonrasında bulunan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Necmettin Akbaş, Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı saat desteği ile güvence altında.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen akıllı saat uygulaması, ilde birçok vatandaşın yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan, Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Necmettin Akbaş, geçen hafta rahatsızlığı sebebi ile kaybolmuş, kolluk kuvvetlerinin ve ailesinin araması sonucu saatler sonra bulunmuştu.

Bu durumdan büyük üzüntü duyan ailesi ise babalarının kaybolmasının önüne geçmek için çareyi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı saat uygulamasında buldu. Ordu Büyükşehir Belediyesinin özellikle demans, Alzheimer ve benzeri hastalıklara sahip olan veya yalnız yaşayan bireylerin güvenliğini sağlamak amacıyla devreye aldığı akıllı saat, Alzheimer hastası Necmettin Akbaş'a ailesinin istediği üzerine verildi. Akbaş'a takılan saatin kullanımı ekipler tarafından ailesi ve kendisine anlatıldı.

Yaşadıkları zor anları anlatan Necmettin Akbaş'ın oğlu Tayfun Akbaş, "Babam geçen günlerde kayboldu, hava oldukça sisli ve kötüydü. Geri gelmeyince aramaya çıktık, 2 saat aradık ama bulamadık. Kolluk kuvvetlerine haber verdik. Sonrasında komşumuzun evinin orada düşmüş bir vaziyette bulduk" dedi.

"Başkanımızdan Allah razı olsun"

Saatin kullanıma başlanmasıyla birlikte aile, muhtemel bir kaybolma durumunda hemen müdahale edebilecek olmanın rahatlığını yaşarken bu imkanı kendilerine sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler. Necmettin Akbaş'ın oğlu Tayfun Akbaş, "Bu saate çok ihtiyacımız vardı. Babamızı bulmakta zorlanıyorduk. Başına daha kötü bir şey gelmesinde de çok korkuyorduk. Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Bu saat sayesinde babamın yerini daha kolay tespit edebileceğiz. Bu imkanı bize sunan başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Hastaların ve ailelerinin hayatını kolaylaştırıyor

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen cihaz, GPS takip özelliği ile kullanıcıların anlık konumlarını paylaşmalarının yanı sıra düşme sensoru ile tehlikeyi bildirme, ilaç hatırlatma ve nabız ölçme, fotoğraflı rehber ve hareketsizlik hatırlatıcı gibi özelliklerle vatandaşların yardımcısı oluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Alzheimer Hastası Necmettin Akbaş, Akıllı Saat ile Güvende - Son Dakika

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