Alzheimer Hastasına Sokak Köpeği Saldırısı - Son Dakika
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Alzheimer Hastasına Sokak Köpeği Saldırısı

77 yaşındaki Alzheimer hastası, yolunu kaybedince başıboş köpekler tarafından 25 yerinden ısırıldı.

21.02.2025 20:23
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Evinin yolunu karıştıran Alzheimer hastası adam köpeklerin saldırısına uğradı

77 yaşındaki adam başıboş sokak köpekleri tarafından 25 yerinden ısırıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da alzheimer hastası 77 yaşındaki adam, evinin yolunu karıştırınca başıboş sokak köpeklerine denk gelince 25 yerinden ısırıldı.

Alınan bilgilere göre, 19 Şubat'ta Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde 77 yaşındaki alzheimer hastası N.T., evine gitmeye çalışırken yolunu kaybetti. N.T., bir grup başıboş sokak köpeklerine denk gelince saldırılarına uğrayarak 25 yerinden ısırılıp yaralandı. N.T.'ye ilk müdahale evine sığındığı Mehmet Emin Eyidoğan ailesi tarafından yapıldı.

Mehmet Emin Eyidoğan, akşam saatlerinde eşinin kendisine haber verdiğini belirterek, "Bir dayı var, herhalde dövmüşler' dedi. Üstü başı hep çamur, yırtık. İlk başlarda ölü sandık. Çok yorulmuştu, çok hırpalanmıştı. Daha sonra köpeklerin ısırdığını söyledi. Her tarafı kanlar içindeydi daha sonra ambulansı çağırdık. Ambulans ile hastaneye kadar eşlik ettim. İlk etapta yanında kimsesi yoktu. Daha sonradan oğlunu aradım oğlu geldi. Elbiselerini yırttık her tarafı parçalanmıştı. Tarif ettiğine göre iki defa birçok köpek tarafından ısırılmıştı. Yolunu da kaybetmiş, yanlışlıkla köpek sürüsüne dalmış" dedi.

Çocuklarının 06.30'da okula gittiğini ifade eden Eyidoğan, "Oğlum, iki gündür korkudan okula gidemiyor. Bizde böyle sürekli temkinliyiz, sürekli korkuyoruz. Çoğu zaman çocuklara eşlik ediyoruz. Yetkililerden talebimiz şudur, biran önce ne gerekiyorsa onları yapsınlar" şeklinde konuştu.

Okula gidemeyen Furkan Eyidoğan ise, "Köpeklerden dolayı okula gidemiyorum, çok korkuyorum. 06.00'da kalkıyorum gidiyorum, annem bana eşlik ediyor. O bile korkuyor. Evin önüne kadar geliyorlar bazen beni kovalıyorlar bende kaçıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Alzheimer Hastasına Sokak Köpeği Saldırısı - Son Dakika

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