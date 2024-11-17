Amanos'ta Sonbahar Yürüyüşü

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Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (GADADİK) ve İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Amanos Dağları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kulüp üyeleri, 1500 rakımlı Kurtoluk Yaylası'nda sonbahar parkuru düzenleyerek kartpostallık manzaralarda yürüyüş gerçekleştirdi.

Grup üyesi Hasan Şenocak, ağaçların sararmış ve dökülmüş yaprakların renk cümbüşü arasında yürüyüşün insanı etkilediğini belirtti.???????