Amasra'da Denize Giren Kişinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Amasra'da Denize Giren Kişinin Cesedi Bulundu

Amasra\'da Denize Giren Kişinin Cesedi Bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıdan 50 metre açıkta bulundu. Ceset, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

19.02.2024 15:41
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Bartın'ın Amasra ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Küçük Liman mevkisinde denize giren kişinin bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaybolan kişinin Ankara'da bir üniversitede teknisyenlik yapan Yusuf Ülger (43) olduğunu belirledi.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, denizden ve karadan arama çalışması başlattı. Botlarla liman içinde ve açık denizde sürdürülen faaliyetler, karadan da kayalık bölgelerde yürütüldü.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu Ülger'in cansız bedenini kıyıdan 50 metre açıkta buldu.

Ceset, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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