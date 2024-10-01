Amasra'da Dev Dalgalar ve Fırtına - Son Dakika
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Amasra'da Dev Dalgalar ve Fırtına

Amasra\'da Dev Dalgalar ve Fırtına

Bartın'ın Amasra ilçesinde fırtınadan dolayı dalgaların boyu 6 metreyi aştı, önlemler alındı.

01.10.2024 11:17
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Bartın'ın Amasra ilçesinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aştı.

İlçede dalgaların ve akıntının tehlike oluşturması nedeniyle tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalışırken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün limana sığınan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" ile bu gemiye eşlik eden teknelerin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi de bekleyişini sürdürüyor.

Öte yandan yağış ve fırtına nedeniyle ilde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Kayseri, Yalova ve İstanbul'dan bölgeye sevk edilen AFAD'a ait bot, 8x8 arazi araçlarının da yer aldığı arama kurtarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Kaynak: AA

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