Amasra'da kuvvetli fırtına esareti
Yerli turistler tarihi köprüde zor anlar yaşadı
BARTIN - Bartın'ın en gözde ilçesi olan Amasra'nın tarihi ve turistik yerlerini görmek isteyenler güçlü fırtınada ayakta durmakta güçlük çekti. Yaklaşık 30 metrelik köprüyü geçerken fırtınaya yakalananlar tutunacak yer aradı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de saatteki hızı 75 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bartın Amasra ilçesinde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tavşan adasını gezen vatandaşlar dönüş yolundaki köprüde kuvvetli fırtınaya yakalandı. İki boğaz arasında, Boztepe ile Kum Mahallelerini birbirine bağlayan tarihi Kemere Köprüsü'nden geçmek isteyen vatandaşlar, yaklaşık 30 metre mesafeyi yürümekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar kuvvetli fırtınaya karşı sırtını dönüp yürümeye çalıştı. Kimileri birbirinden destek alarak yürümeye çalışırken bazıları ise demir korkuluklara tutunarak ilerlemeye çalıştı.
Köprüden geçmeye çalışan bazı vatandaşlar ise köprüyü kullanmaktan vazgeçti. Zor anlar yaşayanları görüntülemek isteyen gazeteciler de kuvvetli fırtınadan nasibini aldı. Basın mensupları, kameraları ve fotoğraf makineleriyle adeta rüzgara karşı direndi.
Kuvvetli fırtınanın Pazar gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.
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