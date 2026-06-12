Amasra Maden Faciası İçin Mecliste Soru Önergesi - Son Dakika
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Amasra Maden Faciası İçin Mecliste Soru Önergesi

12.06.2026 13:49
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Sevda Karaca, maden faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin mağduriyetini TBMM'ye taşıdı.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Amasra maden faciasında hayatını kaybeden 43 madencinin ailelerinin yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Karaca, facianın üzerinden dört yıl geçmesine rağmen tazminat davalarının sonuçlandırılmadığı ve ailelerin hala adalet beklediğini belirtti.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen ve 43 işçinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Facianın ardından "Bu aileler bize mirastır, sahip çıkacağız" denildiğini hatırlatan Karaca, geçen yıl sonuçlanan ceza davasında sanıklara "ödül gibi cezalar" verildiğini, katliamın esas sorumluları olarak gördüğü bürokratlar ve TTK yöneticilerinin ise yargı önüne çıkarılmadığını kaydetti.

Madenci ailelerinin yalnızca adalet değil ekonomik mağduriyet de yaşadığını vurgulayan Karaca, tazminat davalarının hala sonuçlandırılmadığını belirtti. Soma katliamının ardından yürürlüğe giren zorunlu ferdi kaza sigortasının TTK tarafından yedi yıl boyunca uygulanmadığını ifade eden Karaca, bu nedenle ailelerin en temel haklarından biri olan tazminatlara ulaşamadığını kaydetti. Karaca, enflasyon nedeniyle hak kayıplarının da büyüdüğünü dile getirdi.

"CANIMIZI VERMEK YETMEDİ"

Önergede, yaşamını yitiren madencilerin yakınlarına verilen işlerin de eleştirildiğini aktaran Karaca, bir madenci eşinin "Canımızı vermek yetmedi, hayatta kalmak için tuvalet temizliyoruz" sözlerine yer verdi. Karaca, işçi ailelerinin hem ekonomik hem de hukuki açıdan mağdur edildiğini, adalete erişimlerinin engellendiğini savundu.

BAKANLIĞA BEŞ SORU

Karaca, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"-Ceza davasında verilen cezaların ve kamu görevlilerinin yargılama dışında tutulmasının gerekçesi nedir?"

-Zorunlu ferdi kaza sigortasını uygulamayan TTK yetkilileri hakkında adli ya da idari soruşturma açılmış mıdır?

-Tazminat davalarının dört yıldır sonuçlandırılamamasının nedeni nedir ve sürecin hızlandırılması için herhangi bir adım atılmış mıdır?

-"Tüm tazminatlar ödendi" yönündeki iddialara rağmen dava süreçleri devam eden kaç aile bulunmaktadır?

-Madenci yakınlarının yaşadığı ekonomik mağduriyetlerin giderilmesi için herhangi bir hukuki girişim planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

Sevda Karaca, 3. Sayfa, Politika, Ekonomi, Güncel, Amasra, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra Maden Faciası İçin Mecliste Soru Önergesi - Son Dakika

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