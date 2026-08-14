Amasra Plajlarında Yoğunluk

Bartın'ın Amasra ilçesindeki plajlarda yoğunluk oluştu.

Valilikçe elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 11 plajda 3 gün süreyle denize girişlere yasak getirilen ilde liman içinde olması dolayısıyla yasağa dahil edilmeyen Amasra'daki plajlar tatilcilerin ilgisiyle karşılaştı.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü ilçeye gelenler, özellikle Büyük Liman plajında kalabalık oluştururken Küçük Liman plajı da tatilcilerin tercih noktalarından biri oldu.

Çay bahçeleri ve parklarda da vakit geçiren tatilciler, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nı da gezdi.

Valilikten dün yapılan açıklamada, ilde olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması beklendiğinden yüzme alanı olarak belirlenen Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı belirtilmişti.