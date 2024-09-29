Amasra\'ya Hafta Sonu Akını

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Bartın'ın Amasra ilçesi, hava sıcaklığının artmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen ilçe, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü ilçeye gelen vatandaşlar, Küçük Liman ve Büyük Liman plajında denize girdi, çay bahçeleri ve parklarda vakit geçirdi.

Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Amasra'yı denizden görmek isteyenlerle de tekne turlarında yoğunluk oluşturan tatilciler, yine balıkçı lokantalarında sıra bekledi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, ilçenin özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Amasra'nın özellikle hafta sonları günübirlik ziyaretçilerin ilgi odağı olduğunu aktaran Boran, şöyle konuştu:

"Eylül ayının son günlerinde sıcak havanın da etkisiyle vatandaşlar ilçemizde yoğunluk oluşturdu. Bugün de yaz sezonunda olduğu gibi ciddi kalabalık var ve vatandaşlar deniz keyfi de yapıyor. Tabii ilçemiz, özellikle bahar mevsiminde daha sakin ve dingin görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar aylarında görmek, balıkçı lokantalarında taze balık çeşitlerini yemek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek, tatilcilere farklı bir güzellik sunuyor."