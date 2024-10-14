Amasra'ya Kruvaziyer Ziyareti - Son Dakika
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Amasra'ya Kruvaziyer Ziyareti

Amasra\'ya Kruvaziyer Ziyareti

Rusya'dan gelen Astoria Grande kruvaziyeri, Amasra'ya 1031 yolcu ile demirledi. Turistler, tarihi yerleri gezdi.

14.10.2024 12:16
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 1031 yolcu ve 446 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi bugün 55'inci seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça yazılı Amasra'yı tanıtan broşürler verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Turistler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü ziyaret edecek.

Bazı turistler de tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine hareket etti.

15 günlük tur kapsamında Türkiye'ye gelen kruvaziyerin akşam Bodrum'a hareket edeceği ve ardından Marmaris, Antalya, Alanya, İzmir, Kocaeli ve İstanbul'a giderek Rusya'ya döneceği öğrenildi.

İlçe esnafı memnun

İlçede özellikle Çekiciler Çarşısı ve balıkçı lokantalarında hareketlilik gözlenirken, esnaf da hareketlilikten payını alıyor.

Közde kahve satışı yapan İsmail Berberoğlu, gazetecilere, hareketli bir yaz sezonunu geride bıraktıklarını, yoğunluğun azalmasıyla Rus yolcu gemilerinin gelmeye başladığını söyledi.

İlçede güzel bir turizm canlılığı yaşandığını ifade eden Berberoğlu, "Şu an haftada bir gün geliyor, keşke 3-4 gün gelse. Gelen turistler de ilçemizden memnun kalıyor. Rus gemisinin gelmesi sadece bizim değil, tüm esnafın işine yarıyor." diye konuştu.

Hediyelik eşya satışı yapan Hasan Özışık ise kruvaziyer turizminin ilçe için büyük önem taşıdığını, özellikle sezon sonunda ilçeye gemiyle gelen turistlerin hareketlilik yaşattığını belirterek, "Durgun sezonda gelen Rus turistler, ilçemizde tüm sektörlerdeki arkadaşlarımızı rahatlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasra'ya Kruvaziyer Ziyareti - Son Dakika

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