Amasra'ya Kruvaziyer Ziyareti - Son Dakika
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Amasra'ya Kruvaziyer Ziyareti

Amasra\'ya Kruvaziyer Ziyareti
16.07.2026 16:39
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Soçi'den gelen 'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra'ya 878 yolcu ile demirledi, 104. seferini yaptı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 878 yolcu ve 434 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 104. seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ile Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya 2022'den bu yana 88 bin 365 turist getiren geminin gece saatlerinde Soçi'ye gideceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Turizm, Güncel, Amasra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasra'ya Kruvaziyer Ziyareti - Son Dakika

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