Amasya Belediye Başkanı'ndan Miraç Kandili Mesajı

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(AMASYA)- Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutlarım" ifadelerini kullandı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sevindi mesajında şunları kaydetti:

"Allah'a yükseliş anlamına gelen Miraç Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandiller, yüreklerimizin kin ve nefret duygularından temizlenmesi için bir fırsattır. Bizler de bu fırsatı manevi ve güzel duygular eşliğinde değerlendirmeliyiz. Bu mübarek gecedeki sevgi, hoşgörü ve paylaşımlar, barış, dostluk, kardeşlik duygularına katkı sağlayacaktır. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabb'in yüce katına iletilmesine vesile olan bu gecede; ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni kutlarım."