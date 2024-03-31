CHP adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanlığını kazandı

Amasya Belediye Başkanlığını CHP adayı Turgay Sevindi kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Sevindi 24 bin 667, AK Parti adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 91,2)
Sevindi'nin öz geçmişi
Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Sevindi, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Halen avukatlık mesleğini sürdüren Sevindi, 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevini yürüttü.
Sevindi, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi. Akşener, gece yarısı genel merkezden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.
31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya Belediye Başkanı seçildi. Sevindi, partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladı ve Amasya'ya güzel günlerin geleceğini söyledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Kurt, seçim bürosu önünde karşılandıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Destekçileriyle birlikte Beşkaza Meydanı'nda kutlama yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
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