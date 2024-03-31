81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
CHP adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

CHP adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanlığını kazandı

CHP adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanlığını kazandı

Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Sevindi 24 bin 667, AK Parti adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy aldı. Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu ve Amasya'da eğitimini tamamladı. Halen avukatlık mesleğini sürdüren Sevindi, 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevini yürüttü.

31.03.2024 23:03  Güncelleme: 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Belediye Başkanlığını CHP adayı Turgay Sevindi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Sevindi 24 bin 667, AK Parti adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 91,2)

Sevindi'nin öz geçmişi

Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Sevindi, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Halen avukatlık mesleğini sürdüren Sevindi, 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Sevindi, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Mehmet Uyanık, AK Parti, Amasya, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Meral Akşener, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezinden ayrıldı
    23:59 Meral Akşener, seçim sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezinden ayrıldı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını takip etmek için parti genel merkezine geldi. Akşener, gece yarısı genel merkezden ayrılırken herhangi bir açıklama yapmadı.

  • CHP'den Amasya Belediye Başkanı Seçilen Turgay Sevindi Kutlamalarla Karşılandı
    23:58 CHP'den Amasya Belediye Başkanı Seçilen Turgay Sevindi Kutlamalarla Karşılandı

    31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya Belediye Başkanı seçildi. Sevindi, partililerle birlikte seçim galibiyetini kutladı ve Amasya'ya güzel günlerin geleceğini söyledi.

  • Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt belediye başkanı seçildi
    23:57 Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt belediye başkanı seçildi

    Muğla'nın Datça ilçesinde CHP adayı Aytaç Kurt, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Kurt, seçim bürosu önünde karşılandıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalığa hitap etti.

  • Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi
    23:57 Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Güven Tazeleyerek Yeniden Seçildi

    Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, resmi olmayan sonuçlara göre güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Destekçileriyle birlikte Beşkaza Meydanı'nda kutlama yaptı.

  • CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar
    23:55 CHP Genel Merkezi'nde Sevinçli Anlar

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.

  • ABD Kongresi Üyesi: Netanyahu'ya daha fazla bomba göndermek mantıksız
    23:55 ABD Kongresi Üyesi: Netanyahu'ya daha fazla bomba göndermek mantıksız

    ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en yüksek oy CHP'li Ferdi Zeyrek'e çıktı
    23:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en yüksek oy CHP'li Ferdi Zeyrek'e çıktı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.

  • Özgür Özel:
    23:53 Özgür Özel: "Chp Artık Başının Üzerindeki Görünmez Yüzde 25'lik Tavanı Söz Verdiğimiz Gibi Kırmıştır, Tuzla Buz Etmiştir"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
14:42 Şırnak’ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı Şırnak'ta gerginliği yatıştırmak isteyen polislere hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 23:59:46. #1.12#
SON DAKİKA: CHP adayı Turgay Sevindi Amasya Belediye Başkanlığını kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement