Amasya Belediyesi Engelli Vatandaşların Tekerlekli Sandalyelerini Ücretsiz Tamir Ediyor

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(AMASYA) - Amasya Belediyesi, kentteki engelli bireylerin sosyal yaşama katılımında büyük paya sahip olan tekerlekli sandalyelerin onarım ve bakımına ilişkin desteği sürüyor. Bu kapsamda engelli vatandaş Emine Söyleyici'nin arızalanan tekerlekli sandalyesini ücretsiz tamir edip, kendisine teslim etti.

Amasya'da Şamlar Mahallesi'nde yalnız yaşayan 60 yaşındaki engelli vatandaş Emine Söyleyici'nin bir süredir arızalı olan tekerlekli sandalyesini Zabıta Müdürlüğü ekipleri evinden alıp, Makine İkmal Müdürlüğü'nde tamir ettirdikten sonra yeniden Söyleyici'ye teslim etti.

"Her engeli el ele aşacağız"

Kültürden sanata, eğitimden spora kadar yaşamın her alanında engelsiz erişim inşa etmeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Turgay Sevindi, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatla bağlantılarını sağlayan en önemli araç tekerlekli ve akülü sandalyeler. Bunların bozulması durumunda vatandaşlarımızın dış dünya ile ilişkisi kesintiye uğruyor. Vatandaşlarımız için, tamir ve bakımlarını ücretsiz gerçekleştirdiğimiz tekerlekli sandalyeleri daha sonra evlerine kadar teslim ediyoruz. İnşallah her engeli el ele aşacağız" dedi.

Amasya Belediyesi, tekerlekli sandalyelerde oluşabilecek tekerlek sorunu, fren sorunu, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor entegre temizliği gibi konularda tamirat yapabiliyor. Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen vatandaşların Amasya Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları yeterli oluyor.